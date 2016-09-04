محامٍ: الشرطة لم تعثر على سلاح في منزل كريس براون

قال محامي نجم البوب كريس براون، أول من أمس، إن براون تعاون مع الشرطة بعد أن اتصلت امرأة بشرطة النجدة من منزله في لوس أنجلوس، وإنه خلافاً لمزاعمها بأنه صوب مسدساً تجاهها لم يتم العثور على مثل هذا السلاح.

واعتقل براون (27 عاماً) للاشتباه في الاعتداء بسلاح مميت يوم الثلاثاء الماضي بعد أن اتصلت المرأة، التي لم تشر السلطات إلى اسمها، بشرطة النجدة من المنزل في الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم. وأفرج عن كريس بكفالة 250 ألف دولار في المساء، ولم يجر توجيه اتهامات إليه رسمياً من قبل ممثلي الادعاء في لوس أنجلوس.

وامتنعت الشرطة عن الإسهاب في الاتهامات التي وجهتها المرأة ضد براون. وأوردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز وموقع «تي.ام.زد» المعني بأخبار المشاهير ان المرأة زعمت أن براون صوب مسدساً تجاهها خلال مشادة بشأن قطعة مجوهرات.

وجاء اعتقال براون بعد أكثر من 12 ساعة من اتصال المرأة، إذ قضت الشرطة معظم اليوم متأهبة خارج منزل براون في حي تارزانا في سان فرناندو فالي في لوس أنجلوس قبل الحصول على تصريح بتفتيشه. وقال المحامي مارك جراجوس في مؤتمر صحافي إنه كان في منزل براون خلال البحث الطويل في أرجائه، ولم يتم العثور على شيء يثبت مزاعم المرأة.

وأضاف أنه لم يتم الكشف عن أي مجوهرات تطابق الوصف الذي قدمته المرأة.