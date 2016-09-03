ممثل يتلقى 800 لكمة!

قال الممثل الأميركي ليف شرايبر في مهرجان البندقية السينمائي إنه تلقى نحو 800 لكمة خلال تصوير فيلم (ذا بليدر) رغبة منه في إظهار المشاهد كالواقع ولعدم إحباط الملاكم الذي يصور الفيلم قصة حياته.

والفيلم الذي تستند أحداثه على حياة تشاك ويبنر الذي خاض نحو 15 جولة أمام بطل العالم الراحل محمد علي أحد عدة أفلام تشارك خارج المسابقة الرسمية بمهرجان البندقية السينمائي.

وقال شرايبر إنه لا يحب أداء أفلام عن سير ذاتية بسبب المقارنات مشيرا إلى أن الخطورة تزداد حين يؤدي دور لاعب حصد جوائز خاصة إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

وقال شرايبر في مؤتمر صحافي "لحسن الحظ أحب تشاك الفيلم وأثنى على جهودي ولولا ذلك لوقعت في مشكلة كبيرة".

وقال المخرج الكندي فيليبي فالاردو خلال المؤتمر الصحافي "لحسن الحظ بالنسبة لنا ولسوء الحظ بالنسبة لشركة التأمين قال (ليف) إنه سيتلقى لكمات حقيقية...صنع ذلك اختلافا كبيرا"، مضيفا أن جهدا خاصا انصب على تصوير المباراة على أحد الألقاب مع محمد علي في عام 1975.

وأضاف قائلا "ما تراه في الفيلم مجموعة مأخوذة مما حدث في المباراة الحقيقية".