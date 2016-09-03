آدمز تقترب من «الأوسكار» للمرة الخامسة

تقترب الممثلة الأميركية إيمي آدمز، التي رشحت لجائزة الأوسكار خمس مرات من الفوز بالجائزة الأرفع في مجال السينما، فيما يتنافس اثنان من أفلامها في مهرجان البندقية السينمائي هذا العام، بينهما فيلم الخيال العلمي (أرايفال) للمخرج دينيس فيلينوف.

وفي الفيلم، الذي عرض للمرة الأولى أمس، تلعب آدمز دور عالمة لغة، تعينها الحكومة الأميركية لدخول واحدة من 12 مركبة فضائية هبطت في جميع أنحاء العالم. وتكون مهمتها هي التواصل مع الكائنات الفضائية بداخل هذه المركبات وتطوير لغة مشتركة واكتشاف هدف زيارتهم. والفيلم الذي يشارك في بطولته فورست ويتكر، وجيرمي رينر هو، واحد من 20 فيلماً أميركياً ودولياً تتنافس على جائزة الأسد الذهبي، التي ستمنح 10 سبتمبر الجاري.