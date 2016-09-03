سمك البراكودا نوع من أنواع الأسماك الكبيرة التي توجد في البحار الأكثر دفئاً، كالمناطق الساحلية في المحيطات المختلفة، وهو يوجد بالعديد من الأنواع المختلفة التي من الممكن أن تختلف في الطول، فمن الممكن أن يوجد بطول من 50 سم إلى مترين. ومن الممكن أن يوجد سمك البراكودا أيضاً في المناطق الاستوائية بسبب وجود الكثير من أنواع الغذاء المتوافر فيها، وهو يتميز بالمظهر الممدود والمماثل، ويتميز أيضاً بالقوة الكبيرة في الفك والأسنان الحادة التي يستخدمها دائماً في تناول الفريسة الأكبر. كما سجلت حالات هجوم نادرة على غواصين من قبل أسماك البراكودا، والسبب هو وجود قطعة لامعة في معدات الغواصين. صورة من منطقة سيبدان لمجموعة من سمك البراكودا الكبير.