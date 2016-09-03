«أوسكار شرف» لجاكي شان

قرّرت أكاديمية الأفلام السينمائية الأميركية منح الممثل والكاتب والمخرج السينمائي جاكي شان جائزة أوسكار شرف «لإنجازاته المتميزة» في مجال الفن السينمائي. ولم يسبق لجاكي شان أن فاز بجائزة أوسكار، رغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، كما قررت الأكاديمية منح جوائز مماثلة لعدد من العاملين الآخرين في مجال السينما، وهم رئيسة المونتاج آن كوتس، ومدير التصوير لين ستالماستر، ومنتج الأفلام الوثائقية فردريك وايزمان.

ووصفت رئيسة الأكاديمية شيريل بون إيساكس، الفنانين الأربعة بأنهم «رواد حقيقيون وأساطير في مجالات أعمالهم»، يذكر أن جاكي شان البالغ من العمر 62 عاماً، مثل دور البطولة في العشرات من أفلام المغامرات في مسقط رأسه هونغ كونغ. وسيتسلم الفائزون جوائزهم في حفل خاص تقيمه الأكاديمية في نوفمبر المقبل.