لا شك أن صعوبة المهنة تختلف من بلد إلى آخر، وتختلف أيضاً من قدرة تحمل شخص عن آخر، وفي ظل التطور السريع للتكنولوجيا في العالم، باتت مهن كثيرة مهدّدة سواء من خلال الاستغناء أو تخفيض الأجور، ومع ذلك يوجد بعض المهن التي مازالت تعتمد على القوة البشرية وليس على آلات الحاسوب، وفي ما يلي أصعب 10 مهن في العالم بحسب مواقع وإحصاءات عالمية في هذا المجال:

عمال المناجم

واحدة من المهن الأكثر خطورة في العالم، مناجم تحت الأرض باردة، صاخبة، والظلام، والرطوبة، ناهيك عن احتمال وجود ألغام قديمة، العامل هناك يتنفس غبار الفحم، ما يؤدي الى اضطراب الرئة، حيث تم اطلاق مصطلح طبي «الرئة السوداء» كناية عن رئات عمال المناجم، الذين يواجهون الموت كل يوم وبمعدلات مرتفعة.

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