الحذاء البني يحرمك من الوظيفة!

كشف تقرير حكومي بريطاني نشر أمس ان انتعال حذاء بني مع بزة ينظر اليه على انه ينم عن ذوق غير رفيع ويمكن ان يغلق ابواب حي المال والأعمال في لندن امام الطامحين الى العمل في اوساط المال.

وقال رئيس لجنة تنقّل العاملين آلن ميلبرن: "من الصادم ان نرى استمرار بعض المديرين في الحكم على المرشحين الى وظيفة من منطلق انتعالهم احذية بنية اكثر من منطلق موهبتهم ومؤهلاتهم». وأوضح تقرير اللجنة انه قيل لأحد المرشحين الى وظيفة: «انت ممتاز لكنك لا تروقنا فربطة العنق التي تضعها فاقعة بعض الشيء".

وأضاف التقرير ان مصارف الاستثمار "لا توظف شباباً من اوساط فقيرة لأنها تختار العاملين فيها من وسط نخبوي جداً» يأتون من 6 الى 7 جامعات عريقة، «وتوظف اشخاصاً يتشاركون الثقافة نفسها». فطريقة الكلام واللبس واللهجة والتصرف هي بالنسبة إليها بأهمية المعارف والمؤهلات.

ودعا التقرير القائمين على المصارف الى تنويع الأوساط الاجتماعية لموظفيهم.

