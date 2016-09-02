لجنة عروض «المسرحيات القصيرة» تبدأ أعمالها 22 الجاري

تتواصل تحضيرات العروض المشاركة في الدورة الخامسة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشارقة، بالمركز الثقافي لمدينة كلباء ومعهد الشارقة للفنون المسرحية، كما توالي اللجنة العليا المنظمة للمهرجان اجتماعاتها لاستكمال جميع التجهيزات المتعلقة بالبرنامج الثقافي للمهرجان الذي ينظم في الفترة من 29 سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر، حيث ستنظم العديد من الفعاليات الموازية التي تشمل الندوات النقدية والفكرية، إضافة إلى يوم احتفالي خاص بالفنان الإماراتي عيسى كايد.

ويبدأ عمل «لجنة الاختيار» في الـ22 من الشهر الجاري لانتقاء العروض الأفضل للمنافسة على جوائز المهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها: علي جمال «الإمارات»، ومحمد سيد أحمد «السودان»، وأحمد الماجد «العراق».

أما العروض المشاركة في المهرجان، فهي: «قصة حديقة الحيوان» لإدوارد آلبي، ومن إخراج أحمد عبدالله راشد، و«استعد..» لعزيز نيسين من إخراج بدر الرئيسي، و«الورم» لسعدالله ونوس، من إخراج بخيت راشد الناشئ، و«العطش» ليوجين أونيل من إخراج عادل سبيت، و«مرتجلة آلما» ليوجين يونسكو من إخراج شعبان سبيت، و«واحد في اثنين» عن نصوص عدة لسعدالله ونوس، ومن إخراج خميس اليماحي، و«الجلادان» لفرناندو آربال، ومن إخراج علي عبيد.

إضافة إلى مسرحية «الدب» لأنطوان تشيخوف، ويخرجها محمود النجار، و«عرض زواج» للكاتب نفسه ومن إخراج علي سراج، و«سكن.. سكن بأي ثمن» لكارولو مانزوني، من إخراج أنس عبدالله، و«فتاة في سن الزواج» ليوجين يونسكو من إخراج اسامة شاكر، و«طروادة تبحث عن قبرها» من وحي نصوص لشكسبير، ومن إخراج راشد دحنون، و«لا عزاء للآخرين» عن نص لجان بول سارتر، ومن إخراج رامي مجدي.

وتجري بروفات هذه العروض في مدينة كلباء وإمارة الشارقة، تحت إشراف الفنانين إبراهيم سالم، والرشيد أحمد عيسى.