السعودية توقف دخول الحجاج عبر منافذها البرية نهاية يوم غد

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أن غدا، آخر موعد لاستقبال الحجاج القادمين عبر منافذ المملكة البرية.

وحثت الجوازات، في بيان لها ، اليوم الحجاج القادمين من خارج المملكة إلى التقيد بمواعيد القدوم والمغادرة قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها، مع التذكير للحجاج من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة حملهم التصريح الرسمي لأداء الفريضة من بلادهم حتى لا تتم إعادتهم.

وبلغ إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج عبر كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية منذ بدء القدوم حتى نهاية أول أمس الثلاثاء 866633 حاجاً، حيث وصل 830543 حاجاً عن طريق الجو،و26525 عن طريق البر، فيما بلغ عدد القادمين عن طريق البحر 9465 حاجاً، وفق الإحصائية التي أصدرتها مديرية "الجوازات".