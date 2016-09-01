أول دراجة نارية في العالم تحلق بالجو في ابوظبي

أعلن معرض "بيج بويز تويز"، الذي سيعقد دورته السابعة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض " ادنيك " نوفمبر القادم، عن طرح دراجة نارية يطلق عليها اسم "فلايك" تحلق في الهواء الطلق , كما سيتم خلال هذا المعرض طرح الدراجة النارية الأسرع

في العالم "واي تو كاي" التي سجلت في موسوعة جينيس العالمية لوصول سرعتها إلى 227 ميل في الساعة.

تتميز دراجة "فلايك" بأنها الأول من نوعها على مستوى العالم و يتم تحليقها من قبل طيار واحد أو بنظام الطيران الاوتوماتيكي بدون طائر. أما دراجة "واي تو كاي" فهي مزودة بمحركات "رولز رويس اليسون" التوربينية الغازية لتصبح الدراجة النارية الأقوى و الأولى بمحرك توربين غازي في العالم.

و سيتم عرض ألواح تزلج على الماء من شركة "هادروفلكس" التي حصلت على براءة اختراع التصفيح في صناعة الألواح لضمان الجودة و الأداء الأفضل و تناسب القوة مع الوزن. و لمحبي الساعات الفاخرة القدرة على مشاهدة منتجات شركة "تايتان بلاك" التي تصنع أجزاء من أفخم الساعات العالمية مثل ساعات الرولكس و تقوم بتطبيق مجموعة من التعديلات لإضافة عناصر الجمال و الجاذبية و التميز.