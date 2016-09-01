وصول أول طائرة أميركية إلى كوبا بعد توقف أكثر من نصف قرن

وصلت الليلة الماضية طائرة تجارية أميركية قادمة من الولايات المتحدة إلى الأراضي الكوبية بعد توقف للرحلات الجوية بين البلدين استمر أكثر من نصف قرن.

وهبطت الطائرة "جيت بلو 387 " في مطار مدينة سانتا كلارا الكوبي قادمة من مدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الأميركية لتصبح أول رحلة جوية بين البلدين تنفيذا لاتفاق وقعه الجانبان خلال شهر فبراير الماضي لاستئناف الرحلات المباشرة في إطار التطبيع الكامل للعلاقات بين واشنطن وهافانا.

وتضم الرحلة وزير النقل الأميركي أنثوني فوكس ومسؤولين أميركيين آخرين.

يذكر أن اتفاق النقل الجوي بين البلدين يتضمن تسيير نحو 110 رحلات خلال الأسبوع بين المدن الأميركية والكوبية.