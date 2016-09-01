"البوكيمون" يقود مجموعة من الشباب للقبض على لص في نيوزيلندا

تحولت مجموعة من لاعبي "بوكيمون جو" إلى جزء من أحداث درامية لجريمة واقعية أثناء بحثهم عن الوحوش الافتراضية في هواتفهم الذكية، حيث تمكنوا من القبض على لص مزعوم وتحفظوا عليه إلى أن وصلت الشرطة.

وقالت الشرطة إن مجموعة من الشباب ذهبوا للبحث عن "البوكيمون" في نابير في وقت متأخر أمس عندما سمعوا إنذار سيارة يدوي وشاهدوا رجلا ملثما يهرول بعد أن انتابه الرعب.

وقام الشباب على الفور بمطاردة الرجل وتمكن أحدهم من الإمساك باللص بينما اتصل آخر بالشرطة.

وقالت الشرطة إنه لولا هؤلاء الشباب لما تمكنت من القبض على اللص.

وتم توجيه اتهام إلى اللص المزعوم 28 عاما بمحاولة السرقة من سيارة وسيمثل للمحاكمة في السابع من سبتمبر.