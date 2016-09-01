عروس بريطانية تنتحر لتعيد صديقتها المتوفية إلى الحياة

شنقت عروس بريطانية نفسها، بسبب حزنها على وفاة صديقتها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جازمين هوارث (25 عاماً)،شتقت نفسها معتقدة أن بإمكانها وداع صديقتها المتوفية والعودة مرة أخرى إلى الحياة.

وجاء في التحقيق الذي جرى حول هذه الواقعة أمام محكمة الوفيات بروكديل أن هاورث قد كتبت عدداً من الرسائل عبرت فيها عن رغبتها للقاء كوربت (25 عاماً) لمرة واحدة أخيرة لكي تتمكن من "مواصلة حياتها".

وتوفيت هاوارث ، بعد أسبوعين من شنق صديقتها موظفة خدمة العملاء، ديون كوربت، لنفسها في بيتها بعد معاناتها من الاكتئاب.وترجع صداقة كوربت وهوارث إلى طفولتهما المبكرة، حتى أنهما تحدثتا عن الحمل في نفس التوقيت "لتمرّا بهذه التجربة سوياً"، وفقاً للتحقيق.

وقال بريندن كاولي، خطيب هوارث، في التحقيق "كانتا اكثر من شقيقات، لا يمكن لواحدة الاستمرار دون الأخرى. انهارت في البكاء قائلة "لكنني وعدت أنني سأذهب وآتي بها"."قالت إنها راغبة في الذهاب ورؤيتها، الذهاب لمنتصف الطريق للتأكد من أنها بخير".