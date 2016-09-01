باقات حصرية لـ «أصدقاء دبي السينمائي»

جدّد «مهرجان دبي السينمائي الدولي» دعوته لعشاق السينما والثقافة للمشاركة والتواجد في هذه التجربة السينمائية المميزة، خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك مع عودة برنامج باقات «أصدقاء المهرجان». وسيحصل عشاق السينما على تجربة أحد أكثر المهرجانات السينمائية شهرة في العالم، بأسلوب فاخر وحصري، حيث ستتاح الفرصة لهم لحضور العروض والحفلات الخاصة في المهرجان، إضافة إلى العروض الحصرية والمؤتمرات. وتذهب عائدات هذه الباقات لدعم التزام «مهرجان دبي السينمائي الدولي» بتطوير ثقافة سينمائية مزدهرة في منطقة الشرق الأوسط.

شيفاني بانديا: • «أصدقاء المهرجان يعرفون تماماً أهمية هذا الحدث، ودوره في بناء صناعة سينمائية مُستدامة في المنطقة». مكانة رفيعة أُدرج «مهرجان دبي السينمائي الدولي» في قائمة مجلة «كوندي ناست ترافيلر»، بوصفه واحداً من أهم 15 نشاطاً سينمائياً على مستوى العالم، لعامين متتاليين، ما يُعدّ إعادة تأكيد للمكانة الرفيعة التي يتمتع بها المهرجان؛ مركزاً إقليمياً لصناعة الأفلام في المنطقة. وجاء اسم «دبي السينمائي» على قائمة المجلة، كونه منصة لاكتشاف أفضل ما في السينما العربية، والوجهة المميزة التي تجمع أشهر نجوم ومشاهير العالم.

يقدّم «دبي السينمائي» ثلاث باقات حصرية هذا العام، هي الباقات: الملكية، والبلاتينية، والذهبية. وستتم دعوة أصدقاء المهرجان في عروض وحفلي افتتاح وختام «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، والعروض الخاصة للأفلام، إضافة إلى العروض الاعتيادية خلال المهرجان، بما في ذلك جلسة لتصفيف الشعر والمكياج قبل الوصول إلى صالة المشاهير، وهدية مقدمة من المهرجان. ويمكن للضيوف أيضاً حضور المؤتمرات الصحافية الحصرية، والتفاعل مع أهم المتخصصين في هذا القطاع، ضمن فعاليات «سوق دبي السينمائي». وقد استضافت الدورات السابقة للمهرجان مجموعة كبيرة من النجوم والمواهب على السجادة الحمراء، بما في ذلك جورج كلوني ومورغان فريمان وكيت بلانشيت وتوم كروز وديف باتيل وإميلي بلانت ومارتن شين وجيك غيلينهال.

تُعدّ الباقة الملكية الأرقى من بين باقات برنامج «أصدقاء المهرجان»، وتضمن امتيازات استثنائية وفاخرة، إضافة إلى العديد من الفرص الترفيهية، التي لا يمكن الحصول عليها خارج هذه الباقة، بما فيها دعوة لثلاث ليال لحضور الدورة الـ70 من مهرجان «كان السينمائي الدولي»، في عام 2017.

وقالت المدير الإداري لـ«مهرجان دبي السينمائي الدولي»، شيفاني بانديا: «أصدقاء المهرجان هم عشاق السينما والثقافة الذين يعرفون تماماً أهمية حدث مثل «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، ودوره في بناء صناعة سينمائية مُستدامة في المنطقة. وإلى جانب دعمهم لنموّ هذه الصناعة، من خلال شراء هذه الباقات، يمكن لأصدقاء المهرجان الاستمتاع بتجربة حضور حصرية وفريدة، إضافة إلى حصولهم على فرصة لقاء صنّاع السينما والمشاهير». وأضافت: «يُعدّ برنامج أصدقاء المهرجان في الدورة الـ13 لـ«مهرجان دبي السينمائي الدولي»، أساساً مهماً لتمويل الفنون في منطقة الشرق الأوسط. ومع زيادة شعبية هذه الباقات، عاماً بعد عام، توسّعت قاعدة أصدقائنا وداعمينا المخلصين، ونحن مدينون لهؤلاء الأشخاص بتوفير التجربة السينمائية الأكثر تميزاً ورقيّاً لهم».