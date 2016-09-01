21 أمسية بطعم الدهشة والفرح

بين حفل يستمر على مدى 27 ساعة من العزف المتواصل، وعرض فني آخر يدور داخل حوض زجاجي مملوء بـ13 طناً من المياه، وآخر يروي قصة حب بطلها «روبوت»، وغيرها من العروض المبتكرة التي تجمع بين ثقافات مختلفة وألوان متباينة من الموسيقى ومختلف فنون الأداء، يأتي الموسم الثاني من فعاليات مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، الذي ينطلق اليوم مع بداية شهر سبتمبر، ويستمر حتى مايو المقبل.

21 فاعلية تتنوّع بين الموسيقى والرقص، والمسرح، والشعر والأفلام وفنون أداء مختلفة، يتضمنها الموسم الجديد للمركز تم استقطابها من دول وثقافات مختلفة من جميع أنحاء العالم، بما يتناسب وطبيعة مجتمع أبوظبي، والإمارات، الذي يجمع بين ثقافات متنوّعة وجنسيات مختلفة تتعايش جميعاً في سلام.

وإلى جانب تنوعه، يتميز البرنامج بدمج الفنانين الذين يقدمون هذه العروض في مجتمع جامعة نيويورك أبوظبي، كمحاضرين زائرين، أو لتقديم ورش عمل وبرامج بناء قدرات فنية، وجلسات حوارية تسهم في صقل مواهب الطلبة الفنية، بحسب ما أوضح المدير الفني التنفيذي للمركز بيل براغين، ومدير الاتصال في المركز، مهند البكري، خلال مؤتمر صحافي عقد، صباح أمس، للإعلان عن فعاليات الموسم الجديد.

لمشاهدة الـ21 فعالية، يرجى الضغط على هذا الرابط.