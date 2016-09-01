سندريلا «تعيّد» على مسرح «القصباء»

تستضيف «القصباء»، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، المسرحية الموسيقية العالمية «سندريلا»، المستوحاة من إحدى أجمل قصص الأطفال الخيالية وأكثرها شهرة على مر العصور، وتحولت إلى أكثر من 1500 رواية بالفكرة نفسها.

وتقدم هذه المسرحية، التي ألفها الشاعر الفرنسي شارل بيرو، ثلاثة عروض مسائية يومية، من 12 - 14 سبتمبر الجاري، على مسرح القصباء في الساعة. وتستهدف جميع الفئات العمرية من الصغار والكبار ومن مختلف الجنسيات.

وقال مدير القصباء، سلطان محمد شطاف: «تحظى القصص العالمية باهتمام وإقبال كبيرين من الجمهور، لما تتركه في نفوسهم من أثرٍ جميل، لذا نحرص دائماً على استضافة أروع العروض الفنية والعالمية التي نتطلع من خلالها إلى استقطاب شريحة واسعة من الزوار من مختلف أنحاء الدولة. ولا شك في أن إجازة عيد الأضحى تُعدُّ فرصة مثالية لتقديم هذا العرض العائلي، الذي طالما نال إعجاب الملايين من مختلف دول العالم».

تدور أحداث المسرحية حول فتاة جميلة تدعى (سندريلا)، التي تأسر قلب الأمير في المملكة التي تعيش فيها. إلا أن حياة (سندريلا) تتغير تماماً بعد أن تساعدها الجنية الطيبة على التخلص من ظلم زوجة أبيها الشريرة وابنتيها الساذجتين، اللواتي يعاملنها بقسوة دائماً، بل ويجبرنها على العمل كخادمة في منزلهم بمجرد غياب والدها. وتبدأ الحبكة مع محاولة (سندريلا) تحدي زوجة أبيها والذهاب إلى الحفل الراقص الذي يحييه الأمير في قصره الملكي، الذي يتزوج بها في النهاية.