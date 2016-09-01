«سبونج بوب» يمرح ويرقص في العاصمة

يستضيف «مارينا مول»، في العاصمة أبوظبي، خلال عيد الأضحى المبارك، عرضاً بعنوان «سبونج بوب أنا أعشق الرقص»، تخصص عائداته إلى جمعية خيرية تعنى بمرضى التوحد. ويضم العرض شخصيات كرتونية محببة على رأسها «سبونج بوب» ورفاقه من المسلسل الأميركي «سبونج بوب سكوير بانتس»، ليقضي الأطفال وقتاً مميزاً مع «سبونج بوب» و«شفيق حبار» و«باتريك» وغيرهم، واللعب معهم على المسرح. وعن الأنشطة التي ينظمها «مارينا مول أبوظبي» في عيد الأضحى، قال المدير العام لـ«مارينا مول»، جنيد حريتاني: «نتمنى لزوارنا الكرام عيداً سعيداً ومباركاً، ونسعى لأن نكون جزءاً من فرحهم واحتفالهم بهذه المناسبة الكريمة. ونأمل أن نوفر لأفراد العائلة جواً احتفالياً مثالياً وروحاً جماعية مرتبطة بالعيد، من خلال هذه الفعالية، إضافة إلى التبرع بالعائدات إلى جمعية خيرية».