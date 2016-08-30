هل تعلم لماذا توجد المرآة في المصاعد؟

عندما ندخل إلى المصاعد ينظر الكثير منا إلى نفسه في المرآة بشكل تلقائي، لكن الكثير منا لم يفكر في أهمية المرآة في المصاعد.

وجاء في "موقع العربية" ان الحقيقة هي أن المرآة وضعت في المصعد لأسباب نفسية فكان الناس لدى بدء استخدامهم المصاعد للانتقال من طابق إلى آخر، يشتكون من طول الفترة وبطء المصعد وفي أثناء بحث المختصين عن حل للمشكلة، خطر في بالهم فكرة أن ركاب المصاعد ينظرون إلى جدران المصعد خلال الرحلة، وهو أمر ممل جدا يجعل الوقت يبدو وكأنه يمر ببطء.

وبات أمام العلماء طريقان لحل المشكلة أولهما تطوير المصاعد لرفع سرعتها، والثاني يتمثل في نقل اهتمام ركاب المصعد إلى شيء آخر ليبدو لهم وكأن المصعد سريع واختاروا الطريق الثاني فلجأوا إلى المرآة، بعد الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين ثمن المرآة وثمن تحديث وتطوير كل المصاعد.