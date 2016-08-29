أصغر مالك مازيراتي..إماراتي يبلغ 11 شهرا

أصبح الطفل حميد المهيري البالغ من العمر 11 شهرا أحدث وأصغر مالك سيارة مازيراتي في الإمارات بفضل سحب حملة "حلاتها ياس" التي أطلقتها جزيرة ياس، وقد تفاجأ الطفل ووالده محمد ووالدته وشقيقاه عمير (5 سنوات) وأحمد (3 سنوات) الذين زاروا عالم فيراري أبوظبي بتسلّم مفاتيح السيارة الجديدة الأسبوع الماضي، وهي الثانية من أصل ثلاث سيارات متاحة للفوز بها ضمن إطار الحملة التي تستمرّ طيلة الصيف.

وكان والد حميد برفقة أفراد العائلة يستعدون للاحتفال بيوم ميلاده الأول في 4 سبتمبر عند وصولهم إلى عالم فيراري أبوظبي لاستلام الجائزة الصغيرة التي ظنّ أنه ربحها. ولكن عند وصولهم، استقبلتهم نائب مدير عام عالم فيراري أبوظبي فيكتوريا لين، والمدير العام جيسي فارغاس، وقدمت لهم شخصيات الحديقة مجموعة من الجوائز كان آخرها علبة تحتوي على نموذج مصغّر من سيارة مازيراتي ومفاتيح سيارة مازيراتي الجديدة التي قدّمها مدير قسم إدارة الوجهات الترفيهية على جزيرة ياس في ميرال، كريم الجنايني.

وأعرب والد الطفل عن تفاجئه قائلا "تفاجأنا كثيراً اليوم لدى معرفتنا أنّ حميد فاز بسيارة مازيراتي، الشكر الجزيل لجزيرة ياس على هذا اليوم الرائع الذي قضته عائلتي وهذه الجائزة المميزة".

يُذكر أن جزيرة ياس قد أطلقت حملة "حلاتها ياس" في 7 يوليو وستستمر حتى 16 سبتمبر لتكون إحدى أكبر المسابقات التي تشهدها الجزيرة، وفي إطار الحملة، تتوفر أمام الزوار فرصة الفوز بمليون درهم إماراتي نقداً فضلاً عن سيارة إضافية من مازيراتي ورحلة لأربعة أشخاص إلى مصنع فيراري في مدينة مارانيلّو الإيطالية وسحوبات أسبوعية على إحدى العطل الثلاث لكبار الشخصيات على جزيرة ياس بالإضافة إلى ثلاث قسائم شرائية بقيمة 10 آلاف درهم من ياس مول.