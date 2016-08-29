بالفيديو.. "ذا جرين بلانيت" أول غابة استوائية مغلقة في المنطقة

تفتتح مراس، الشركة القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها، مشروع "ذا جرين بلانيت" The Green Planet، في الأول من سبتمبر للزوار في "دبي سيتي ووك".

وتعد "ذا جرين بلانيت" أول وجهة في المنطقة تحاكي عالم الغابات الاستوائية بتنوعها المذهل، حيث ستوفر للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات فرصة فريدة وممتعة تتيح لهم التعرف عن قرب على أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات التي تتخذ من الغابات المطيرة موطناً لها.

ويضم "ذا جرين بلانيت" محيطاً حيوياً متكاملاً، حيث تغطي مظلة من أوراق الأشجار الكثيفة النباتات الأرضية مشكّلةً موطناً طبيعياً للعديد من الكائنات الحية. كما يوفر "ذا جرين بلانيت" عدداً من وسائل العرض والتوضيح التي تتيح للزوار استكشاف أسرار وخفايا هذا النظام البيئي، ويضم المبنى أكبر شجرة اصطناعية في العالم، يبلغ ارتفاعها 25 متراً.