زراعة الشعر تجعل الرجال يبدون أكثر جاذبية وأصغر سنا

تشير دراسة جديدة صغيرة إلى أن الرجال الصلع الذين يسعون لأن يبدون بمظهر أفضل أو أصغر سنا من خلال زراعة الشعر يحققون ذلك.

ووجد باحثون أن الناس الذين عرضت عليهم صور لأشخاص قبل وبعد زراعة الشعر صنفوا الرجال الذين أجريت لهم عمليات زرع شعر بأنهم بدوا أكثر جاذبية وأصغر سنا، وأبدى الناس اعتقادهم أيضا بان هؤلاء الرجال بدوا أكثر نجاحا وتواصلا بعد زرع الشعر.

وقالت كبيرة معدي الدراسة وهي من كلية جون هوبكنز الدكتورة ليزا إيشي "كان أمرا مقنعا بالنسبة لنا لا أريد بالتأكيد أن أُجري عملية للناس لا تحدث فرقا".

وقالت إيشي لرويترز هيلث إن إجراءات زرع الشعر تختلف من طبيب لآخر، وبصفة عامة يتم أخذ بصيلات شعر من خلف الرأس لملء مناطق فروة الرأس التي تعانى من الصلع.

وقالت "نفعل هذه الخطوات منذ سنوات والجميع يفترض إنها تفعل شيئا ما لمظهرك ولكننا لم نقم قط بقياس ذلك".

وكان عدم وجود بيانات بشأن إلى أي مدى قد تحسن زراعة الشعر صورة الشخص تسبب إزعاجا لإيشي لأن المرضى يطلبون تقديرات محددة.

وفي محاولة للحصول على آراء موضوعية بشأن مظهر الرجال قبل وبعد زراعة الشعر سألت إيشي وزملاؤها 122 متطوعا منهم 58 رجلا و64 امرأة أن يوضحوا رأيهم في 13 زوجا من الصور، وأظهرت سبعة أزواج من الصور رجالا قبل وبعد عملية زراعة الشعر وكانت الستة أزواج الأخرى من الصور لرجال لم يجروا زراعة شعر أو أي عمليات تجميل مهمة أخرى بين الصورتين.

وطُلب من المشاركين تصنيف كل صورة بناء على السن والجاذبية والنجاح وإمكانية التواصل مع الشخص الموجود في الصورة.

وأبدى المشاركون اعتقادهم بأن الرجال الذين أجروا عملية زرع شعر بدوا أصغر سنا بنحو أربع سنوات في الصور التي أعقبت زرع الشعر.

وأبدوا أيضا اعتقادهم بأن هؤلاء الرجال بدوا أكثر جاذبية ونجاحا وتواصلا بعد زرع الشعر.