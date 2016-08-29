اليابان تستعد لإعصار قوي وسط تحذيرات من حدوث فيضانات

أعلنت السلطات اليابانية اليوم أن إعصاراً قوياً يهدد مناطق واسعة من البلاد، محذرة من احتمالية حدوث فيضانات وانهيارات طينية وأمواج مرتفعة.

وقالت هيئة الارصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع أن يجلب الاعصار (لايونروك) رياحا عاتية وأمطارا غزيرة إلى شرق وشمال شرق البلاد في وقت لاحق من اليوم ويوم غد الثلاثاء.

وافادت الهيئة بأن العاصفة قد تتسبب في ارتفاع أمواج البحر من سبعة إلى تسعة أمتار خلال تحركها باتجاه الشمال الشرقي وصولا إلى المحيط الهادئ.

وبحلول التاسعة من صباح اليوم، كان يبعد عاشر اعصار لهذا الموسم حوالي 350 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من جزيرة هاتشيجو، ويتحرك إلى الشمال الشرقي بسرعة 25 كيلومترا في الساعة، وتصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 162 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 216 كيلومترا في الساعة، بحسب الهيئة.

وتوقعت الهيئة ان يصل منسوب مياه الأمطار في منطقة كانتو، الشمال الشرقي وجزيرة هوكايدو الشمالية إلى 150 ملليمترا بحلول صباح يوم غد الثلاثاء.