ورود وهدايا وجدارية.. تحيي المرأة في يومها

في إطار مشاركتها بمناسبة «يوم المرأة الإماراتي»، نظمت «أبوظبي للإعلام»، أمس، مجموعة من الفعاليات الاحتفالية في مقرها الرئيس بأبوظبي.

وشهد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية عدداً من الفعاليات المتنوعة، ابتداء من ساعات العمل الأولى، وزعت خلالها الورود والهدايا الرمزية للموظفات في أبوظبي للإعلام، والتقاط الصور الجماعية، إضافة إلى توفير لوحة جدارية، تتيح لموظفي الشركة فرصة التعبير عن تقديرهم للمرأة الإماراتية، وكتابة عبارات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ودولة الإمارات، وإسهاماتها في بناء جيل من النساء القادرات على المشاركة في دعم مسيرة الدولة الحضارية.

28 أغسطس «يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف الـ28 من أغسطس من كل عام، أطلق لأول مرة العام الماضي، بناءً على توجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وقال رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، والعضو المنتدب محمد إبراهيم المحمود، إن «تكريم المرأة الإماراتية، وتخصيص يوم للاحتفاء بها هو استحقاق وطني وإنساني بكل ما للكلمة من معنى، وتأكيد على المكانة المتميزة التي وصلت إليها بجهودها وإمكاناتها وقدرتها على تحمل مسؤولياتها تجاه أسرتها ومجتمعها».

واعتبر أن النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية جاءت بفضل الدعم الذي قدمته القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي أطلقت برامج التمكين لتعزيز دور المرأة وزيادة فعاليتها في المجتمع.

وهنأ المحمود موظفات أبوظبي للإعلام، مبدياً تقديره لجهودهن في مسيرتها المتميزة، ودورهن البارز في ريادتها الإعلامية والمجتمعية.

وثمّن في هذه المناسبة الجهود التي بذلتها فرق العمل في أبوظبي للإعلام، في سبيل توفير أفضل مستويات التغطية الإعلامية لهذا اليوم المهم، عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة التابعة لها.

وأطلقت أبوظبي للإعلام في إطار تفاعلها مع احتفالات «يوم المرأة الإماراتية» مجموعة من المبادرات على منصاتها الاجتماعية، تتضمن تغريداً ونشر مقولات مأثورة، ونشر تغريدات وعبارات تفاعلية حول دور المرأة وأهميتها في دعم مسيرة التنمية والابتكار في جميع المجالات، كما تفاعلت «أبوظبي للإعلام» مع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لمختلف الجهات الحكومية، عبر دعم مبادراتها أو تعزيز انتشار الوسم الخاص بيوم المرأة الإماراتية.