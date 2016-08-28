بالصور.. هوس "بوكيمون جو" يصل إلى الطعام

ابتكر مطعم "بوكي برغر" في سيدني الأسترالية وجبات همبرغر على شكل شخصيات "البوكيمون" ليأخذ الهوس بلعبة "بوكيمون جو" أشكالا جديدة .

ويعد المطعم آخر الصرعات المرافقة للعبة التي لاقت رواجاً كبيراً في كل أنحاء العالم خلال الأشهر الماضية بحسب ماذكر موقع "هافنغتون بوست".

وقال موظفون في المطعم إن طبق "بيكاشو" مع رقائق الذرة أثبت أنه الأكثر شعبية، مشيرين إلى أن إدارة المطعم قرّرت أن الزبائن لا يمكنهم اختيار أي شخصية سيتناولون وذلك تماشياً مع عنصر المفاجأة التي تتيحها اللعبة .

وتتوافر الوجبات على شكل شخصيات عديدة من اللعبة منها "بيكاتشو"، "تشارمندر" و"بولباسور" وهي أسماء تلك الوجبات التي يقدمها المطعم لزبائنه الذين يصطفون في طوابير طويلة للحصول على إحداها.

ولا يبيع المطعم الجديد حالياً سوى 100 وجبة في اليوم، حيث يتنافس الأشخاص المصطفون خارج المحل على الحصول عليها ليقوموا بعدها بأخذ الصور والتقاط "سيلفي" معها ومشاركتها مع الأصدقاء قبل تناولها كل حسب طريقته.