يشعل 72 ألف شمعة في كعكة عيد ميلاد

سجل الرجل الذي تصفه موسوعة "غينيس" للارقام القياسية العالمية بأنه "محطم الارقام القياسية الاكثر إنتاجا"، أشريتا فورمان 61 عاما رقما قياسيا آخر بإشعال 72 ألف شمعة في كعكة عيد ميلاد.

وسجل فورمان، الذي سجل 621 رقما قياسيا منذ عام 1986، فيما لا يزال لم يتم كسر 206 منها أحدث رقم قياسي مساء أمس في نيويورك على كعكة تحيي ذكرى أستاذه الذي كان من المفترض أن يكمل 85 عاما هذا العام.

ومن أجل تحقيق هذا الرقم القياسي، كان يتعين أن يتم إشعال جميع الشموع الـ72 ألف في آن واحد لمدة دقيقتين، ولكي يتم إشعالها، قام 70 من أصدقاء فورمان بالمساعدة بمشاعل الغاز.

