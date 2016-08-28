إماراتيات يوازنَّ بين الأسرة والطموح المهني

قالت مديرة مكتب دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية: «أشعر بالفخر والاعتزاز بالدور المُهم والفاعل الذي حققته المرأة الإماراتية في كل مجالات العمل، مدعومةً بثقة ودعم القيادة الرشيدة». وأضافت «نسير في مكتب دبي الذكية مسترشدين بخطى القيادة الحكيمة، التي لم تتوانَ يوماً عن وضع سعادة الناس ورضاهم في صدارة أولوياتها، بتقديم أفضل الفرص المواتية، وتحسين نمط وجودة الحياة لكل أفراد المجتمع، بما في ذلك المرأة الإماراتية». وأشارت بن بشر إلى أن «هدف السعادة، وتوفير العيش المستدام والصحي في دبي، لا يمكن أن يتحقّق لولا المساهمات القيّمة للمرأة الإماراتية، سواء على الصعيد المهني أو المنزلي، إذ أثبتت جدارة عالية في الموازنة بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية».