وزيرة السعادة: المرأة الإماراتية محظوظة

أكدت وزيرة الدولة للسعادة، عهود بنت خلفان الرومي، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى على المستوى العالمي، وأن المرأة الإماراتية سجلت حضوراً بارزاً ومميزاً، ومساهمة فاعلة في بناء هذا النموذج، بما حققته من إنجازات نوعية في مسيرة البناء والنهضة، بدعم من القيادة الرشيدة، والرعاية الكريمة لـ«أم الإمارات» في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها والارتقاء بدورها.

جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي ينظم هذا العام تحت شعار «المرأة والابتكار»، بتوجيه ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وأضافت: «إن تخصيص سمو الشيخة فاطمة هذا اليوم، ليكون يوماً للمرأة الإماراتية، هو لفتة حكيمة، وتشجيع من سموها للمرأة، وتكريم لها على نجاحها، وما تحققه من تميز في كل المحافل، فالمرأة الإماراتية تقوم اليوم بدور رئيس ومؤثر في نشر الإيجابية والسعادة في مواقع عملها، وفي بيتها وأسرتها، وفي المجتمع عموماً، وبين كل من حولها».

وقالت: «يسعدني بهذه المناسبة أن أتوجه لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، بأسمى آيات التقدير والامتنان على ما قدمته وتقدمه للمرأة الإماراتية والمجتمع الإماراتي بشكل عام، وعلى دورها الرئيس والمحوري في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وتوفير كل الظروف لها لتكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة البناء الوطني والتنمية المستدامة».

وأضافت الرومي: «أعتبر أن المرأة الإماراتية محظوظة، فهي والحمد لله، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واليوم في ظل قيادتنا الرشيدة، فإن المرأة الإماراتية تحظى بالدعم والرعاية، وتتبوأ مواقع مهمة في كل المجالات، وهي ناجحة ومتميزة في كل المواقع، سواء في رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، أو وزيرة في حكومة دولة الإمارات، أو في قيادة العمل في القطاعين الحكومي والخاص».

وتابعت: «طموح المرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات مفخرة وطنية، والحمد لله هي متفوقة في ذلك على كثير من نساء العالم، ويكفيها فخراً أنها تسهم بفعالية لتكون السعادة والإيجابية قيمة متأصلة وأسلوب حياة في مجتمع الإمارات».