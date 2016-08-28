محمد بن راشد للمرأة الإماراتية في يومها: دولتنا ستبقى الأفضل باجتهادكنّ

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «نحتفل بيوم المرأة الإماراتية.. شريكة التنمية.. وصانعة الأجيال.. وأم الشهداء.. وفخر الإمارات.. وعديلة الروح».

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أمس: «اليوم.. ثلثا موظفي الحكومة نساء، وثلثا خريجي جامعاتنا الوطنية نساء، وثلث مجلس الوزراء نساء.. نحن لا نمكّن المرأة.. نحن نمكّن المجتمع بالمرأة».

واختتم سموه قائلاً: «أنتن الأجمل والأفضل والأقوى.. ودولتنا ستبقى الأجمل والأفضل والأقوى، أيضاً بعملكنّ واجتهادكنّ.. حفظكنّ الله وحفظ (أم الإمارات)، لنا ولكنَّ».

وتحتفل الدولة بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس.