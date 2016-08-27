قتل امرأتين وحرقهما في الكونغو

قال رئيس بلدية بوتيمبو في الكونغو الديمقراطية إن مجموعة من الأشخاص جذبوا إمرأتين من الهوتو من حافلة صغيرة وسحلوهما وقتلوهما ثم أضرموا النار في جثتيهما في شرق البلاد يوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات العرقية في المنطقة في أعقاب مذابح قتل فيها مئات المدنيين.

وقال سيكولي أوفاساكا ماكالا رئيس البلدية لمحطة إذاعة محلية إن المتجمهرين في مدينة بوتيمبو التي تسكنها أغلبية من عرقية الناندي اتهموا المرأتين اللتين كانتا تسافران في حافلة صغيرة في إقليم كيفو الشمالي بأنهما من مقاتلي الهوتو.

وقتل عشرات في عمليات قتل عرقية متبادلة هذا العام.

وكان التناحر العرقي وعمليات الغزو التي تقوم بها رواندا وأوغندا والتنافس على الأرض والموارد المعدنية بين عشرات الجماعات المتمردة في الكونغو من بين أسباب الصراع في العقدين الماضيين.

وتلقي الحكومة اللوم في مذابح على مدى العامين الماضيين قتل فيها أكثر من 700 من المدنيين على متمردين أوغنديين لكن محللين مستقلين يقولون إن جماعات مسلحة أخرى متورطة في القتل وإن التنافس العرقي يلعب دورا كبيرا.