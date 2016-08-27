مصرع موظفة اثر سقوطها من حافة وادٍ بحديقة أميركية

لقيت عاملة عمرها 21 عاما بحديقة يلوستون الوطنية الأميركية حتفها في وقت مبكر، أمس، اثر سقوطها من حافة واد عندما كانت برفقة زملاء لها وفقا لما قاله مسؤولون بالحديقة.

وقال مكتب الشؤون العامة بالحديقة في بيان إن ايستفانيا ليسيت موسكيرا السيفار كانت برفقة مجموعة من زملائها في العمل على حافة جدول بالحديقة بعد الساعة 3:15 صباحا بقليل عندما سقطت وفقا لروايات زملائها.

وقال المسؤولون انه تم انتشال جثتها بعد أربع ساعات وان الحادث مازال قيد التحقيق.

وجاء هذا الحادث الى جانب ثلاثة حرائق كبيرة في الغابات في ذروة الموسم السياحي وفي وقت يعد فيه مسؤولون من حديقتين لاحتفالات من المقرر إقامتها الأول من أمس، بمناسبة الذكرى المئوية لانشاء ادارة الحديقة الوطنية.

ودفعت الحرائق السلطات الى إغلاق المدخل الجنوبي للحديقة التي شهدت الشهر الماضي دخول في المتوسط أكثر من 2400 سيارة يوميا.

وكانت يلوستون التي تحتل الركن الشمالي الغربي من ولاية وايومنغ وتمتد إلى ايداهو ومونتانا أول حديقة وطنية أنشئت في الولايات المتحدة ومازالت واحدة من الأكثر شعبية.