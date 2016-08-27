«الكاتب العربي» شهرية بثوب جديد بدءاً من سبتمبر

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب عن بدء إصدار مجلة «الكاتب العربي» بصفة شهرية، وفي ثوب جديد كلياً، بعد أن كانت تصدر عن الاتحاد منذ بدء انطلاقتها كل ثلاثة أشهر، وذلك بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل، برئاسة تحرير حبيب الصايغ، بصفته الأمين العام للاتحاد، واستناداً للنظام الأساس واللائحة الداخلية للاتحاد.

وسيتولى، بناءً على قرار أصدره الأمين العام للاتحاد أخيراً، الكاتب والإعلامي الجزائري، خالد عمر بن ققة، موقع رئيس التحرير التنفيذي للمجلة، كما يتولى الشاعر المصري سمير درويش موقع مدير التحرير، وكان المؤتمر العام الـ26 للاتحاد العام الذي انعقد في ديسمبر الماضي بأبوظبي قد سمى أربعة نواب لرئيس التحرير، هم: الدكتور مبارك سالمين من اليمن، والدكتور عبدالمجيد شكير من المغرب، وعاصم الشيدي من سلطنة عمان، والفاتح حمدتو من السودان.

وتجمع المجلة بين الأكاديمي البحثي والصيغ الجديدة للإعلام الثقافي، كما ترصد شهرياً أهم القضايا والإشكاليات الثقافية المطروحة على الساحة العربية، بما في ذلك القضايا الشائكة، التي لها سمة الجدل، مثل قضايا التطبيع والسرقات الأدبية.

وتعتبر المجلة في شكلها الجديد جسراً للثقافة بين كل المثقفين العرب، بما في ذلك أدباء المهجر، وتسعى إلى فتح أفق للحوار مع المثقفين والأدباء الأجانب، وهي إذ تعتمد على منسقيها في كل الدول العربية، فهي أيضاً ترحب بكل الإسهامات دون أي تمييز على أساس وطني أو أيديولوجي.

وقال حبيب الصايغ: «إننا ننظر إلى هذا العمل الثقافي والإعلامي بطريقة جدية، ونعتبره عملاً ضرورياً، لأن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب هو واجهة الثقافة العربية، و(الكاتب العربي) هي واجهة الاتحاد»، مضيفاً «إننا اشتغلنا بإصدار مجلة ثقافية متقدمة تليق بالاتحاد العام، وبأعضاء الاتحادات والروابط والجمعيات والأسر المنضوية تحت لوائه».

ظهرت «الكاتب العربي» منذ 35 عاماً في سورية، واستمرت في مصر مجلة فصلية ثرية متنوعة، وخلال هذه الفترة أصدرت الأمانة العامة 92 عدداً، لافتاً إلى أن المؤتمر العام الـ26 المعقود في ديسمبر الماضي قرر تحويل المجلة إلى شهرية، مراعية في ذلك التطور العصري لوسائل الإعلام.