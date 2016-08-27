بازار وأنشطة متنوعة في برنامج «أيادي المستقبل»

اختتمت مراكز أطفال الشارقة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، برنامجها الذي أقيم بمركز الطفل للفنون في ضاحية مغيدر، بالتعاون مع «أيادي المستقبل» لتنمية مهارات الأطفال، بازار نتاجات ومشاريع الأطفال في «ورشة التاجر الصغير»، وجاء ذلك ضمن أنشطتها الصيفية في البرنامج الوطني «صيف بلادي 2016» في دورته الـ10 هذا العام، والذي أقيم بتنظيم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، تحت شعار «صيف ممتع وجيل مبدع».

هدف البازار الذي لاقى حضوراً وتفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال وأولياء أمورهم، الذين تنافسوا بكل حماس في عرض مشروعاتهم الصغيرة إلى تطبيق ورشة «التاجر الصغير»، وفتح المجال للأطفال لممارسة مهارات التاجر في البيع والشراء، وإعطائهم الفرصة لخوض هذه التجربة منذ الصغر، كما ضم البازار معرضاً لأعمال الأطفال ونتاجاتهم الفنية.

الجدير بالذكر أن البازار جاء في ختام برنامج «أيادي المستقبل»، الذي اشتمل على مجموعة من الأنشطة والفعاليات وورش عمل متنوعة، منها: ورش فينة لتنمية الحس الفني لدى الأطفال، وورش إعادة التدوير باستخدام خامات البيئة، وورشة التصوير لتعريفهم بكيفية التقاط الصورة الجميلة، وكذلك «التاجر الصغير»، و«الشيف الصغير»، إلى جانب العديد من الألعاب الرياضية، منها كرة السلة، والسباحة.

هدف البرنامج إلى تنمية شخصية الطفل، وتوسيع مداركه ومهاراته الإبداعية والفنية، وكذلك تنمية الإبداع والثقة بالنفس، وتعريف الأطفال بأساسيات البيع والشراء من خلال عمل البازار، فضلاً عن تعزيز حب الرياضة لديهم.