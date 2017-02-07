إبراهيم خادم نائباً لمديرة «طيران الإمارات للآداب»

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، أمس، عن تعيين إبراهيم خادم نائباً لمديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، إضافة لدوره مديراً لتطوير الأعمال في مؤسسة الإمارات للآداب. وقالت الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، إيزابيل بلهول: «أظهر إبراهيم خادم حماساً كبيراً للمهرجان وشغفاً منقطع النظير، وساعدنا على تطوير البرنامج وزيادة إقبال الكتّاب العرب والإماراتيين، ما أدى إلى إثراء البرنامج وعنصر التنوع في فقراته، أكثر من أي وقت مضى. ونتطلع الى أن يقوم بدور مركزي في مهرجان 2017، والمهرجانات المقبلة». وتنظم الدورة التاسعة من مهرجان طيران الإمارات للآداب في الفترة 3 - 11 مارس المقبل.

ويمتلك خادم، الذي انضم لمؤسسة طيران الإمارات للآداب العام الماضي، خبرة طويلة في مجالات النشر والترجمة والأدب. وشغل مناصب عدة، أبرزها مدير إدارة النشر والترجمة في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. وعمل في العديد من المبادرات والبرامج الثقافية، إذ عمل ضمن فريق المنتدى الاستراتيجي العربي، ولجنة معرض الكتاب.