«دبي للثقافة» تُطلق برنامج المرشد الثقافي

أطلقت هيئة دبي للثقافة والفنون برنامج المرشد الثقافي، بالتعاون مع شركة ياس للاستشارات والتدريب، وذلك بعد أن نجحت في تدريب وتأهيل الدفعة الأولى، والبالغ عدد منتسبيها 11 موظفاً من إدارة المواقع التراثية وإدارة متحف الاتحاد.

وأقيمت الدورة الأولى خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 21 نوفمبر الماضيين. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى أداء الكوادر الإماراتية في مجال الإرشاد الثقافي للمساهمة في دعم السياحة والثقافة على مستوى الإمارة، من خلال منح الشباب فرصة التدريب والتأهيل على مقاعد الدراسة، وذلك نظراً لأهمية الدور الذي يقوم به المرشد الثقافي. وقالت مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة دبي للثقافة والفنون، فاطمة علي آل محمد: «من واقع إدراكنا لأهمية تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الثقافية أطلقنا هذا البرنامج الذي سيعمل على توفير مجموعة من المرشدين الثقافيين للعمل في مختلف المواقع الثقافية والأثرية والتراثية في مختلف أنحاء الإمارة، وتزويدهم بالمهارات التي تساعدهم على تقديم الخدمات اللازمة بمهارة فائقة. ونأمل أن يسهم برنامجنا في إيجاد فرص عمل مرموقة لشباب الإمارات لخدمة قطاع حيوي في الإمارات، بما يعزز هويتنا الوطنية بين المقيمين والزوار والسياح».