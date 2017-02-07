سلطان القاسمي: الثقافة تحارب الفكر الظلامي

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تأسيس رابطة للشعر الشعبي، تضم الشعراء المشاركين في مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، وتهدف رابطة الشعر الشعبي إلى تبني طباعة دواوين الشعر الشعبي للشعراء في الوطن العربي، وتنظيم الأمسيات والملتقيات الشعرية في الشارقة وأقطار الوطن العربي. جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، الشعراء المشاركين وضيوف مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في دورته الـ13.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالشعراء، معرباً عن سعادته بوجوده بينهم، والحديث معهم، ومحاورتهم حول الشعر. وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن المتغيرات الكثيرة في مختلف دول العالم، والهجمات الظلامية التي تستهدف الثقافة العربية تمثل تحدياً كبيراً تسعى من خلاله إلى إلباس العرب التهم والخزي، مبيناً سموه أن مواجهة هذا التحدي لا تكون إلا من خلال العلم والمعرفة والأدب والثقافة بمختلف مجالاتها، ومن أهم أركانها الشعر العربي الفصيح والشعبي. ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة الشعراء إلى تناول المحتويات ذات الفائدة، والطرح المتنوع الذي يتناول الوطن وتاريخه، وتضمين الحكم والمثل إلى أبياتهم الشعرية، ما يثري المفاهيم والمصطلحات الشعرية.

وأوضح سموه أن اللغة العربية غنية بمصطلحاتها القيمة والجميلة، فإن لم ترد كتابة الشعر ففي الحديث العام تستخدم الكلمات الكثيرة ذات المعاني والتعبيرات الجميلة والعميقة، وهذا ما يثري الشعر الشعبي بالمصطلحات والمفردات.