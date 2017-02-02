«منتدى دبي» يعزّز مفاهيم الخير في الدراما

قال رئيس مجلس إدارة «ترجمان» للإنتاج الفني، عبدالعزيز السبهان، إن «الشركة تسعى - بالتنسيق مع وزارة الثقافة وتنمية المجتمع - إلى إطلاق العديد من المبادرات المرتبطة بإعلان 2017 عاماً للخير في الدولة».

وكشف لـ«الإمارات اليوم»، عن تدريب «ترجمان» أكثر من 150 موهبة على فنون الأداء، وفق أطر ترسخ عبر مشروعاتها المختلفة قيّم التطوّع، وإسعاد الآخرين، مشيراً إلى أنه «لا رسوم لالتحاق الهواة والمحترفين الإماراتيين بهذه الدورات، التي تقام بالتنسيق مع وزارة الثقافة».

وأعلن السبهان، الذي جاء من عالم المال والأعمال، إلى مجال الإنتاج الفني، من خلال تأسيس شركة «ترجمان»، التي احتفت منذ شهرين بعامها الأول، عن خطة لإطلاق منتدى دبي لشركات الإنتاج الفني في الوطن العربي، تحت شعار «دراما الخير»، إضافة إلى إنتاج برنامج تلفزيوني مصوّر بعنوان «ترجمان الخير»، يوثّق رحلة العطاء الإماراتي في فضاء الخير، التي رسخ دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

مهاتفة من «مسؤول» قال رئيس مجلس إدارة شركة ترجمان للإنتاج الفني، عبدالعزيز السبهان، إنه «تلقى مكالمة هاتفية من مسؤول، كان لها بالغ الأثر في تثبيت برامج دورات الأداء المرتبطة بالمواهب الشابة». وبسؤاله عن هوية هذا المسؤول، قال إنه «مدير إدارة الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة وتنمية المجتمع، ياسر القرقاوي، الذي طالبه باستمرار إقامة هذه الورش، واصفاً إياه بـ(مدير) بـ(وعي وحس فنان مثقف)». مواقع تصوير فريدة أكد عبدالعزيز السبهان، أن «هناك كثيراً من الرؤى التي ستشكف عنها (ترجمان) خلال المرحلة المقبلة، وجميعها مرتبطة بضرورة إعلاء أهمية أن يكون الإنتاج الفني مدعماً للقيم المجتمعية، وفي مقدمتها قيمة (عمل الخير)». وتابع: «نسعى إلى التنسيق مع إدارة مهرجان دبي السينمائي، للقيام بدور في الدفع باتجاه الإنتاج الهادف، وهو أمر يمكن أن يكون للجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني دور مهم فيه، خصوصاً أن دبي البديعة كلها مواقع تصوير فريدة».

وأكد رئيس مجلس إدارة «ترجمان»، حرص الشركة على أن تقوم بدور المنسق والمحفز، لتوجيه شركات الإنتاج الفني الكبرى، لأن تُعلي أعمالها من قيم الخير، من خلال دعوتها للوصول إلى خطوط عريضة وميثاق شرف يتم اعتماده وتفعيله خلال منتدى دبي، لتعزيز مفاهيم الخير في الدراما العربية، الذي من المقرر انعقاده في النصف الثاني من العام الجاري.

جاء ذلك، على هامش مؤتمر صحافي عقد، مساء أول من أمس، في المستشفى السعودي الألماني بدبي، وضم إلى جانب السبهان، خبيرة تجارب الأداء التمثيلي الأردنية انتصار عيسى، والمخرج السوري سيف الشيخ نجيب.

وقال السبهان إن «هناك عدداً من المحاور الرئيسة لخطة (ترجمان) المرتبطة بـ(عام الخير)، في مقدمتها ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، لتؤدي دورها في خدمة الوطن، والإسهام في مسيرته التنموية».

وأشار إلى أن «ترجمان» تسعى إلى تفعيل «عام الخير»، عبر إبداع يتناسب مع أنشطتنا كشركة إنتاج فني، بتحويلها إلى خطط وبرامج تثري فعاليات «عام الخير» في وطن الخير الإمارات.

من جهتها، قالت خبيرة الأداء الأردنية انتصار عيسى: «إن الشركة نفذت واحداً من أهم برامج تأهيل الكوادر الشابة على الأعمال الدرامية التى ترتقي بالإنسان، وتخدم توجهات مجتمعاتنا العربية بكل ما فيها من خصوصية وتميز». وأوضحت أن «برنامج (ترجمان الخير) سيكون توثيقاً لمسيرة الإمارات الخيّرة، عبر استعراض لكل المبادرات التي احتضنتها بلادنا، وهو برنامج يمزج بين الوثائقية واللقاءات الحية لشخصيات إماراتية أثرت العمل الخيري والإنساني داخل الدولة، ورفعت اسمها في مختلف بلدان العالم». وأعدت حلقات البرنامج الإعلامية ابتهال علام، عن نصوص من كتاب «قيد النشر» للكاتب الصحافي محمود علام، تحت عنوان «زايد في العين.. قبسات من نور المسيرة».

وعن المبادرة الثانية لشركة «ترجمان»، قالت عيسى: «إنها خطوة مهمة متعلقة بالإنتاج الدرامي العربي بشكل عام، بهدف السعي إلى تطويره لمصلحة المجتمعات، للإسهام بدور دائم وراسخ في التنمية البشرية التي هي أساس التقدم والتطور والرقي، وذلك بتنظيم منتدى دبي لشركات الإنتاج الفني في الوطن العربي، ليكون الأول من نوعه، خصوصاً أن شعاره الرئيس هو (دراما الخير)، وسيبحث المشاركون فيه أهم الوسائل والأساليب حول جعل الدراما التلفزيونية والسينمائية محفزاً على فعل الخير، وعلى العمل التطوعي، وحب الخير للناس والمجتمع، من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة».

ولفتت عيسى إلى «وجود برنامج خاص لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية من شباب الإمارات والعرب المقيمين، يضم سلسلة من الدورات والورش العملية حول تجارب الأداء التمثيلي، وهو البرنامج الذي أعددناه تحقيقاً لهدف وضعناه نصب أعيننا، وهو الارتقاء بالدراما العربية في الأعمال التلفزيونية والسينمائية، لتحقق لمجتمعاتنا أهدافها في التنمية الحقيقية لأجيال الحاضر والمستقبل».