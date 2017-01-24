مشاركة كبيرة من أبناء الإمارات في المهرجان

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017، صباح أمس مؤتمراً صحافياً في أبراج الاتحاد بأبوظبي أعلنت خلاله عن إطلاق فعاليات النسخة الـ11 للمهرجان، وذلك اعتباراً من 29 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل، في ميدان سباقات الهجن بمدينة سويحان، بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات.

واستعرض المتحدثون أهم برامج وفعاليات المهرجان التي تتضمن مزاينة الإبل الأصايل، مزاينة وسباق السلوقي العربي، سباق الإبل التراثي الأصيل، كذلك مسابقة المحالب (الحلاب) بمشاركة عدد كبير من أبناء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجية، بالإضافة إلى مسابقتي الشعر التي تتناول هذا العام موضوع دور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في إحياء التراث الشعبي المحلي، ومسابقة التصوير الضوئي التي تتناول محورين.