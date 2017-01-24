أصدر مشروع «كلمة» للترجمة مجموعة قصصية بعنوان: «قصص قصيرة» للكاتب الإسباني خوسيه ماريا ميرينو، نقلتها للعربية د. عبير محمد عبدالحافظ من مصر. يطرح ميرينو في مجموعته القصصية هذه نمطاً سردياً مجدِّداً في القصة الإسبانية، ولاسيما إبان حقبة السبعينات، مُمثِّلاً جيل الروائيين الذي أعقب الحرب الأهلية. وهو يقارب من خلال قصصه رؤية مغايرة للأدب الملتزم، ويتبنّى مفهوم الذاكرة الجماعية في قالب السيرة الذاتية أحياناً. ويطغى على القصص هاجس الكتابة الفانتازية، واستعادة الأسطورة، والأدب الشفهي، فضلاً عن التأثّر بروايات أميركا اللاتينية وقصصها، تتّسم لغة الحكي عند ميرينو بالسلاسة، وهو يطعِّمها بألفاظ من لغة إقليمه الجليقي. يُعد الكاتب خوسيه ماري ميرينو أحد أميز الأصوات الروائية الإسبانية، التي تصدرت جيل السبعينات من القرن الـ20، وقد انضم تاريخياً إلى باقة الكتاب الذين تزامن نتاجهم الأدبي مع الحقبة الأخيرة من دكتاتورية فرانكو، وأطلق النقاد على تلك المجموعة «جيل 1975».