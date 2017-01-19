احتفاء خاص بـ «عام الديك» في «المارية»

تنظم جزيرة المارية، في أبوظبي، احتفالاً بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة، التي يُطلق عليها «عام الديك»، مساء يوم الإثنين المقبل.

وأعلنت الوجهة أن برنامج الاحتفال يشمل فعاليات تبرز الطابع الخاص للثقافة الصينية. وتهدف الفعاليات لاستقطاب ضيوف «المارية» من كل الأعمار، وتتضمن عروض محاكاة لرقصات التنين على الطريقة الصينية، واستعراضاً لفنون طهي الأطعمة الصينية، وعرضاً للألعاب النارية. ويستضيف ممشى الواجهة البحرية لجزيرة المارية تشكيلة من الاستعراضات الفنية وورش الفنون والحرف اليدوية، وستُتوَّج الفعاليات بعرض للألعاب النارية. وسيستمتع ضيوف المارية بعروض مسرحية تبرز خصائص الثقافة الصينية.