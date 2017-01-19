150 شاعراً أمام لجنة تحكيم «أمير الشعراء»

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية عن بدء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج «أمير الشعراء»، اليوم، بمقابلة الشعراء

الـ150 الذين اختيروا من بين آلاف المُتقدّمين في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.

وينتمي الشعراء الذين سيتم اختبارهم على مدار ثلاثة أيام لـ27 دولة عربية وأجنبية.

وأكد مدير إدارة السياسات والمشاريع الخاصة في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، عيسى سيف المزروعي، أنّ برنامج أمير الشعراء يُعد من أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي، التي تستلهم التراث الثقافي، وتهدف إلى استعادة روائع الشعر والأدب العربي وإحياء الموروث، وتحفيز الحراك في مشهد الشعر العربي المعاصر.