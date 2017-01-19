«أربعاء الفنون» يعود بموسم منوّع

يعود «أربعاء الفنون» في أبوظبي بموسم آخر من الحوارات، وورش العمل، وعروض الأفلام في معرض 421، من فبراير إلى مايو المقبلين.

ويقدم هذا الموسم مزيجاً من الحوارات التفاعلية، وورش العمل التدريبية، المستوحاة من أفكار المعارض، التي يستضيفها معرض 421، خلال هذا الموسم.

ومن بين ما تقدمه حوارات هذا الموسم، إطلالة على ما وراء كواليس معرض «زينة إماراتية: ملموسة وغير ملموسة» (الثالث ضمن مبادرة «لئلا ننسى»)، ومعرض «بين» اللذين يقدمان عدداً من الشخصيات المبدعة، التي تقف وراء هذين المعرضين.

ووجهت ورش العمل دعوتها للمشاركين، لاكتساب خبرات مختلفة حول الزينة الملموسة وغير الملموسة، تتضمن أقمشة مرسومة، ونقوش الحناء، وما تتمتع به العطور من قوة لإنعاش الذكريات.

وتقدم مجموعة عروض أفلام بالسينما العربية المعاصرة، لمخرجين موهوبين من جميع أنحاء العالم العربي، بالتعاون مع سينما عقيل.

يشار إلى أن معرض 421 وجهة ثقافية، تحتفي بالفنون والثقافة والتصاميم والموسيقى وعروض الأداء، ضمن مستودعين في ميناء زايد بأبوظبي، تم تحويلهما إلى منصة إضافية للتعابير الإبداعية. ويقوم معرض 421، على مدار العام، بعرض أعمال الفنانين والمصممين من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى التعريف بالخطوات المتبعة لإنتاج الأعمال الفنية والتقنيات المستخدمة في إبداعاتهم. ويهدف معرض 421 إلى تشجيع أفراد المجتمع على استكشاف مواهبهم، عبر برامجه التفاعلية كبرنامج «أربعاء الفنون»، الذي يشتمل على حوارات وورش عمل وعروض أفلام وعروض أداء. وتم تصميم معرض 421 بدعم من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ضمن جهودها الرامية إلى تشجيع المشاركة في مجالات الفنون والثقافة في دولة الإمارات.