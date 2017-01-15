2017.. موسم حافل في مركز سلطان بن زايد

يطلق مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، بعد غد، موسمه الثقافي الجديد بمحاضرة حول «الترجمة وحوار الثقافات - استرتيجية تفعيل المهمش» للدكتور ابراهيم أحمد ملحم الأستاذ بجامعة الإمارات بمقر المركز في أبوظبي.

وقال النائب الأول لمدير عام المركز منصور سعيد المنصوري، إن الموسم الثقافي الجديد سيكون حافلاً بالمحاضرات والندوات والأنشطة التي تتماشى وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس المركز، الداعية إلى إثراء العمل الثقافي العام في الدولة.

ولفت الى أن موسم 2017 سيتضمن محاضرات مبتكرة ونوعية تتناول موضوعات في شتى المجالات؛ وستركز على القضايا المحلية، خصوصاً عام الخير وخدمة المجتمع والتفاعل مع القضايا الوطنية في دولة الإمارات.