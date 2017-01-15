«ثقافات» اتحاد كتاب الإمارات.. البداية مع «الكردية»

في سياق حرصه على إقامة مزيد من جسور التواصل مع ثقافات العالم، لاسيما تلك التي تشكل عناصر أصيلة في النسيج الثقافي للمنطقة،

يطلق اتحاد كتاب وأدباء الإمارات برنامجاً شهرياً، بعنوان «ثقافات»، يستهل الليلة مع الثقافة الكردية، في قاعة أحمد راشد ثاني في مقر الاتحاد بالشارقة.

وتتضمن الأمسية فقرات منوعة، منها ورقة يقدمها الباحث كمال أحمد حول تاريخ الثقافة الكردية ورموزها في مجال الأدب خصوصاً، إضافة إلى ورقة أخرى حول الشعر الكردي يقدمها الشاعر والمترجم نوزاد جعدان، بالإضافة إلى قراءة شعرية للشاعر لاوين أحمد باللغة الكردية، مع ترجمة إلى اللغة العربية.

وتختتم الأمسية بنماذج من الغناء الكردي، تقدمها الفنانة روناهي ممو مع العازفين توفيق زريق، وجورج صليبا، وسامر الكردي، ومحمد عثمان قونية لي. وتتخلل الليلة كذلك أجواء تعكس جوانب من الثقافة الكردية كالأزياء، وبعض العادات والتقاليد الاجتماعية.

يشار إلى أن برنامج «ثقافات» يدرج على قائمة أنشطته المستقبلية ليالي مشابهة، تتناول ثقافات أخرى كالثقافة الأمازيغية في بلدان المغرب، وثقافة النوبة في مصر، وسكان الأهوار في العراق، إضافة إلى ثقافات لها تماس مباشر مع المنطقة، كالثقافة الهندية، أو الإفريقية، أو سواهما.