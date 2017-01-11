أعيد نشر أولى مغامرات شخصية «تان تان» الكارتونية وكلبه الأبيض «سنوي»، لتقدم بذلك قصة رحلته إلى الاتحاد السوفييتي لأول مرة بالألوان.

1930 العام الذي نشرت فيه «تان تان في أرض السوفييت».

وكانت قصة «تان تان في أرض السوفييت» نشرت في 1930، وهي الوحيدة من بين القصص الكارتونية الشهيرة التي لم يُعَد نشرها بالألوان بعد أن نشرت بالأبيض والأسود. وكانت المجلدات التسعة اللاحقة، ومن بينها «تان تان في أميركا» و«اللوتس الأزرق»، قد نشرت بالأبيض والأسود في بادئ الأمر، لكن الرسام جورج ريمي الذي يعرف باسمه المستعار، هيرجيه، أعاد نشرها بالألوان اعتباراً من أربعينات القرن الماضي، ثم أصبح يقدم المغامرات بالألوان. ولم يتضح السبب الذي لم يجعل هيرجيه يعيد نشر «تان تان في أرض السوفييت» بالألوان. ويقول بعض المنتقدين إن القصة باكورة أعمال هيرجيه، ويعتقدون أن الرسام كان يشعر بالحرج منها.

وتدور أحداث القصة حول فرار شخصية «تان تان» المراسل الصحافي البلجيكي الشاب من قنبلة على متن قطار في برلين، ثم ملاحقة الشرطة السرية السوفييتية له.

وقالت دار نشر «كاسترمان» إن ما كان يفكر فيه هيرجيه، الذي توفي عام 1983، غير معروف، لكن إصدار نسخة ملونة جعل الحصول على القصة أسهل.

وأقيمت مراسم بمناسبة إعادة نشر القصة في بروكسل، مطلع الأسبوع، وارتدى محبو «تان تان» ملابس الشخصية، وعبروا عن سعادتهم الغامرة. وقال مارك بوسمانس، وهو بلجيكي من بروكسل ارتدى ملابس «تان تان»: «كنت سعيداً جداً بها عندما كانت بالأبيض والأسود، ولكن لم لا؟ عليك مواكبة الزمن، إنه المجلد الوحيد الذي لم يكن بالألوان».