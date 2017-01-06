«الحي العالمي» ثقافات العالم في «زايد التراثي»

حرص مهرجان الشيخ زايد التراثي، في دورته الحالية، على وجود عدد كبير من الدول العالمية، التي خصص لها حياً أطلق عليه اسم «الحي العالمي»، كي تعرض موروثها المتميز، ومنتجاتها من الصناعات اليدوية، وأكلاتها الشعبية، وفنونها ورقصاتها الشعبية، التي يتعرف إليها الكثير من الزوار للمرة الأولى، وما كان لكثيرين أن يشاهدوها إلا عبر مهرجان الشيخ زايد التراثي.

ويشهد الحي العالمي مشاركة روسيا بجناح يضم 15 محلاً، تعرض منتجات يدوية تمثل العادات والتقاليد الروسية، وتحاكي بجزء منها البيئة الإماراتية، إضافة إلى فقرات المسرح التي تقدم عروضاً فنية شعبية، كما يعرض أحد المحال ساعات يد رجالية ونسائية مصنوعة من الخشب الطبيعي.

ويضم «الحي العالمي» جناح البوسنة والهرسك في محاله الـ15 منتجات يدوية تقليدية، تبرز الموروث البوسني، حيث يعرض أحد المحال أعمالاً نحاسية يدوية، من دلال القهوة والأطباق النحاسية المنقوشة يدوياً، والمستخدمة في الزينة ومطاحن يدوية للقهوة.

ويعرض أحد الفنانين الصينيين في محل مجاور مجسمات للخيل العربي، مزينة بالنحاس البارز، وبألوان تبدو طبيعية لجسم الخيل وسرجها، وفي محل آخر يعمل العارضون على رسم لوحاتهم بخيوط الحرير الملونة، التي تعطي شكلاً فريداً وملمساً ناعماً، إضافة إلى ركن المطبخ الصيني الذي يقدم أكلات صينية شعبية معروفة تحضر أمام الزوار.

وتشارك أفغانستان بجناح يضم 15 محلاً، تعرض أبرز ما تتميز به الحرف التقليدية الأفغانية من ملابس وإكسسوارات ومشغولات نحاسية، وحتى الأكلات الشعبية وبعض الفقرات الاستعراضية على مسرح الجناح.

ويحتفي الجناح بالسجاد الأفغاني الشهير، حيث خصص محلان، أحدهما لعرض السجاد برسوماته وزخارفه المعهودة، يجاوره محل تعمل فيه سيدتان على صنع السجاد يدوياً أمام الزوار.

ومن الأجنحة اللافتة في المهرجان الجناح الهندي، نظراً لاستعراضاته الفنية المتواصلة يومياً، والتي تجذب المئات من الزوار، وكذلك ما يتميز به من منتجات فريدة يعرضها حرفيون ومنتجون في 15 محلاً، إضافة إلى ركن المطبخ، الذي يقدم أكلات هندية شهيرة بطعمها وروائحها المحملة بنكهات البهارات الهندية.