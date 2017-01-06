«شطّار صغار» بمهارات الكبار في «الإمارات العلمي»

227 موهبة علمية توجت مهاراتها بابتكارات مختلفة استوعبتها القاعة الرئيسة في ندوة الثقافة والعلوم، على مدار فعاليات عدة، لتترجم ميولاً فطرية، صقلتها دورات متخصصة قام بتنظيمها نادي الإمارات العلمي .

واحتفى مجلس إدارة «الندوة» بالموهبة الإماراتية الواعدة، التي تفوق فيها عددياً الفتيات، قبل أن يفاجئ المبدعون الصغار الجميع بتفاعلهم السريع مع أحدث المبادرات الرسمية، وهو الإعلان عن عام 2017 عاماً للخير، بتصميمهم شعار «الخير» بأنامل مبدعة في فضاء الفنون التشكيلية.

ووجد طلاب الدورات المتخصصة في مناسبات وطنية ورسمية مختلفة أقامتها «الندوة» على مدار العام، بدءاً من أسبوع الابتكار، وانتهاء بمعرض علمي لأبرز اختراعاتهم، تمت المشاركة به ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ45 لتأسيس الاتحاد، الذي ضم أيضاً مهارات متنوعة في الحرف اليدوية، فضلاً عن اختراعات تحاكي جهوداً متقدمة لذوي الميول العلمية الكبار، قدمها «الشطار الصغار».

وتقديراً لهذه الجهود، لمواهب تغلبت لدى كثير منهم نوازع الالتحاق بدورات علمية وتطوير مهاراتهم على إغراءات السفر إلى وجهات مختلفة في فترات الإجازات المدرسية والجامعية، قام مجلس إدارة «الندوة»، مساء أول من أمس، بتكريم المنتسبين للدورة الأخيرة لنادي الإمارات العلمي، الذي يعد بمثابة الجناح العلمي الذي يندرج تحت مظلة «الندوة».

تفاعل مجتمعي أشار رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، الدكتور عيسى بستكي، إلى القيمة العملية للكثير من الابتكارات التي جادت بها عقول المنتسبين لدورات نادي الإمارات العلمي، على تنوعها. وتابع: «أهمية هذه الابتكارات ليست لكونها إماراتية، بل لأنها تقدم حلولاً علمية لبعض المشكلات التي لمسوها في الواقع العملي». مستقبل واعد قال رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، سلطان صقر السويدي، إن حالة احتفاء الناشئة والشباب بتنمية مهاراتهم العلمية، والنزوع نحو التفكير الابتكاري، بمثابة رسالة مبشرة بمستقبل واعد. وأضاف الكثير من الابتكارات التي قدمها المنتسبون حصيلة علمية لدورات متخصصة، أشرف عليها «النادي» الذي يقوم بدور رئيس في استيعاب الطاقات العلمية لأبنائنا.

وقال رئيس مجلس إدارة الثقافة والعلوم، سلطان صقر السويدي، إن دعم المواهب العلمية، وتحفيز الناشئة والشباب على الابتكار، أحد المرتكزات الرئيسة لـ«الندوة»، انطلاقاً من ثوابت الاستراتيجية الشاملة للدولة، وتوجيهات القيادة الرشيدة .

وتابع: «بروز مشاركة الفتيات في شتى محافل الابتكار، بما في ذلك الدورة الأخيرة المحتفى بمنتسبيها، التي شهدت مشاركة 124 طالبة، في مقابل 103 طلاب، يعد مؤشراً دالاً على نجاح جهود تمكين المرأة، وحالة القبول المجتمعي لاستيعاب قدراتها للمشاركة في نهضة المجتمع الإماراتي».

وأبدى السويدي إعجابه الشخصي بالكثير من الابتكارات التي قدمها الشباب والأطفال الملقبون بـ«الشطار الصغار»، مضيفاً: «غدُنا الإماراتي بخير، في ظل جيل منفتح على العلم والمعرفة، تواق للاستزادة منها، مؤمن بواجبه تجاه مجتمعه ووطنه».

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي د. عيسى بستكي، إن الدورة الأخيرة تضمنت أقساماً عدة، استوعبت الميول المختلفة للمنتسبين، وهي الكهرباء والإلكترونيات والروبوت والطباعة ثلاثية الأبعاد والنجارة، إلى جانب إبداعات الشطار الصغار.

وأشار البستكي إلى أهمية المعلومات الأساسية التي تلقاها المشاركون في الدورة في إكسابهم قاعدة علمية تُزكي مهاراتهم المختلفة، وانعكاس ذلك في ابتكاراتهم التي اتسمت بالتنوع، والسعي لتقديم خدمات عملية لقطاعات مختلفة من المستهلكين.

ومن بين أبرز المشروعات التي شهدت تقديراً خاصاً في حفل تكريم خريجي الدورة الشتوية لنادي الإمارات العلمي «جهاز إنذار لحماية التربة»، للطلاب مهرة ماهر أحمد، واليازية محمد يونس المنصوري، وغلا محمد عباس البلوشي .

وتتمحور فكرة الجهاز حول الإشعار بإنذار ورسالة نصية على الهاتف، عندما تقل درجة الرطوبة في التربة إلى نسبة تحدد سلفاً باستخدام برنامج معين، وهي النسبة التي تراعي الحفاظ الدائم على التربة، ليكون الابتكار شديد الفائدة في البلدان التي تعاني ارتفاعاً في درجة الرطوبة، ومنها الإمارات.

وحظي مشروع «نظام حماية الخزن»، للطالبات فاطمة طالب غلوم طالب، وشوق أحمد رضا، بتقدير خاص أيضاً من قبل مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وتتلخص فكرته حول نظام برمجة لحماية الخزن من السرقة، حيث تم إدراج الأرقام السرية داخل الكود للحماية.

وفي فئة الروبوت، التي تشهد عادة مزيداً من الإقبال على دورتها التخصصية ، برز ابتكار للطالبتين حمدة السويدي ومريم الفلاسي، وتتلخص الفكرة حول روبوت يحصي عدد الطلاب داخل الحافلات المدرسية، وكذلك إصدار تنبيه في حالة عدم وجود أحد الطلاب على المقعد المخصص له، لتفادي حالات تغيب أي من الطلاب نتيجة طارئ ما، دون إخطار النظام بشكل مسبق.

وقال د. عيسى بستكي في كلمته إن نادي الإمارات العلمي أنشئ عام 1990، ومنذ ذلك التاريخ ومجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم يحرص على نشر الوعي العلمي والصناعة التكنولوجية في الدولة، وتدريب الكبار والصغار في مختلف المجالات العلمية، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المحلية والعربية والعالمية، لتنمية العلماء الصغار نواة مستقبل الإمارات العلمي.

وأكد بستكي أنه يجب أن نبدأ من الآن في تطبيق التكنولوجيا، والحث على الإبداع والتجديد، حتى لا نتخلف عن الركب العالمي. ونادي الإمارات العلمي يؤكد أن ما يحصده الصغار هو مكسب مهم ونواة مستقبلية لمواكبة دولة الإمارات التطورات العلمية العالمية.