عبدالقادر الريس.. المرسم مصدر توازني

بدأ الفنان الإماراتي عبدالقادر الريس بالرسم في غرفة صغيرة كان يسكنها في أيام دراسته بالكويت، حيث كان يسكن في منزل أخته، بغرفة منفصلة عن الفيلا. تعد هذه الغرفة المرسم الأول له، حيث راح يرسم على الجدران متأثراً بفيلم شاهده عن حياة مايكل انجلو الذي كان يرسم على جدران الكنائس. يعود المرسم الأول الى مرحلة السبعينات، وبعد عودته الى الإمارات سكن في منزل شقيقته الثانية، وكانت الغرفة الخاصة به مرسمه الثاني الذي خرجت منه أعمال المعرض الشخصي الأول له في دبي.

ليست للبيع لا يخلو المرسم من لوحات لا يتخلى عنها الريس، وأولاها لوحة للبراجيل، وقد رسمها بعد عودته الى الإمارات، والبرجيل مازال موجوداً إلى اليوم ولكن تم ترميمه. في المقابل رسم في عام 1968 مجموعة من البورتريهات التي لا يتخلى عنها، ومنها لوحة «عبيد وموزة»، التي يقدم فيها أطفالاً من الفريج. أول لوحة بيعت تعود أول لوحة بيعت للفنان عبدالقادر الريس الى عام 1968، وهي لوحة «الانتظار» التي يعرض من خلالها مشهداً للاجئين من فلسطين. وترتبط هذه اللوحة بالفترة التي كان يقدم فيها البورتريه.

توقف الريس عن الرسم مدة 12 سنة، من عام 1974 وحتى 1986، وتخللت هذه الفترة عودة بسيطة للفن لمدة شهرين خلال عام 1982، ثم انقطع عن الألوان لسنوات عدة. ولفت الريس الى أن عودته الحقيقية كانت في أثناء سفره الى أميركا حيث حثته المشاهد الطبيعية على شراء معدات الرسم، والبدء برسمها وهو في رحلته، ثم عاد الى دبي واستكمل الرسم في المرسم الثالث الذي بناه في منزله، ليقدم من خلاله معرضه الشخصي الثاني عام 1987. هذه العودة الى الرسم تطلبت ما يقارب العامين كي يستعيد مرونة يده، موضحاً أن المرسم الحالي هو الرابع، وهو منقسم الى قسمين، في الطابق السفلي القسم الخاص بالألوان الزيتية، وفي الطابق العلوي القسم الخاص بالألوان المائية، ليتجنب المكوث في الغرفة التي تفوح منها رائحة الألوان.

هذا المرسم الذي يعج باللوحات المغلفة بالبلاستيك الشفاف، والألوان التي يضعها على طاولة خشبية، يعتبره الريس صغيراً، ويأمل أن يبني في المستقبل متحفاً خاصاً له ليضع فيه الأعمال ويعرضها، ويكون فيه مساحة شاسعة للرسم، مؤكداً أنه واجه صعوبات في انتاج العمل الفني الذي عرض في المتحف الوطني في مناسبة عيد الاتحاد، اذ قام بتقسيم العمل الى تسع قطع كي يتمكن من إنجازها بسبب ضيق المساحة المتاحة له في مرسمه.

وشدّد الريس خلال زيارة «الإمارات اليوم» لمرسمه على أن هذا المكان الذي يشهد ولادة أعماله، لا تكثر فيه الزيارات الشخصية، مؤكداً أن ابنته سمية تأتي الى المرسم من وقت لآخر، ولكن مصعب لديه مرسمه الخاص والمنفصل، مشيراً الى أنه يحثهم دائماً على أن يكون لهم الأسلوب الخاص في الرسم، وألا يتأثروا بأسلوبه. وشدّد على أنه ليس هناك من مشكلة أن يتأثر الفنان بأحد الرسامين في البداية، ولكن شرط أن يقر بتأثره، أو أن يبني له شخصية في المستقبل، منوهاً بأنه تعلم الرسم من خلال تقليد الكبار، فكان في البدء يقلد مدرسة عصر الباروك ومنهم رفاييل وروبنز، ثم راح يقلد رواد المدرسة الانطباعية الى أن كون هويته المستقلة.

يتبع الريس مزاجه في الرسم، ويؤكد أنه لا يغيب عنه إلا حين تضطره الظروف، إذ يمضي الكثير من الوقت فيه، دون أن تكون لديه عادات أو طقوس معينة ترافق الرسم، فهو ينشد الهدوء في أثناء العمل. كما أن الغياب عن المرسم يتعبه نفسياً، فهو مصدر توازنه.

يحوي المرسم عدداً هائلاً من الأعمال، منها ما مر عليها 40 عاماً، ومنها الحديثة التي تم انتاجها منذ أربعة أيام، الى جانب لوحات قيد الإنجاز. ويتمنى الريس أن يقدمها في متحف خاص، مشيراً الى ان 70% من الأعمال التي قدمها موثقة، ولديه 40 عملاً في متحف قطر، ولكنّ هناك اعمالاً بيعت ولا يعرف من اشتراها، لذا يطالب من اقتنى أعماله بالتواصل معه من أجل توثيقها.

يوجد في المرسم مجموعة من الدروع التكريمية التي نالها الريس خلال مسيرته، إلا أنه أكد أنه لا يعترف بالجوائز، منوهاً بجائزتين تعنيانه وهي جائزة الإمارات التقديرية التي حصل عليها من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وكذلك الجائزة التي حصل عليها في المدرسة.