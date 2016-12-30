تمديد مهرجان الشيخ زايد التراثي 3 أسابيع

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2016 المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي عن تمديد فعاليات المهرجان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، نظراً للنجاح اللافت والإقبال الجماهيري الذي حظي به المهرجان هذا العام.

ولقيت فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2016 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي انطلقت في الأول من ديسمبر الماضي حتى الأول من يناير 2017 في منطقة الوثبة بأبوظبي، تحت شعار «أرض الإمارات ملتقى الحضارات»، إقبالاً جماهيرياً متزايداً من جميع شرائح المجتمع والزوار، نظراً لكونه أكبر تظاهرة تراثية تتنوع فيها الفعاليات والبرامج التراثية الأصيلة، التي تعكس ثراء الموروث الإماراتي وما يزخر به من غنى وتنوع وعراقة، إضافة إلى مشاركة 18 دولة تعرض من خلال أجنحتها في أرض المهرجان مختلف جوانب تراثها من المأكولات بطريقة الطبخ الحي التفاعلي والمنتوجات والأزياء والحرف التقليدية التراثية، وكذلك العروض والأهازيج الفلكلورية.

وأولى المهرجان هذا العام اهتماماً كبيراً وخاصاً بالأطفال والأجيال الناشئة، حيث تم التعاقد مع شركة عالمية كبرى لإقامة مدينة الألعاب الترفيهية للأطفال، إضافة إلى قرية تراثية لقناة ماجد للأطفال.

وقال نائب رئيس اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد التراثي، حميد سعيد النيادي، إن المهرجان لم يكن ليصل إلى هذا النجاح والنتائج الإيجابية لولا الاهتمام والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.