مصر تتوّج بلقب منشد الشارقة في موسمه التاسع

حصل المنشد المصري، محمود هلال، على لقب «منشد الشارقة» في موسمه التاسع، فيما احتل المنشد الأردني نزار الشياب المركز الثاني، ونال المنشد المغربي علي المديدي المركز الثالث، كما كرم رعاة البرنامج وكل المساهمين فيه.

وخلال الحفل الختامي، الذي أقيم على خشبة مسرح المجاز بالشارقة، تابع الحضور مجموعة من الفقرات الإنشادية، التي قدمها المتسابقون الستة المتأهلون للتصفيات النهائية، وهم الفائزون الثلاثة، والسوري زاهر المرعي، واليمني حمدي دويد، والجزائري محمد بن كروش.

وحظي المتسابقون كافة بثناء لجنة التحكيم، التي أوصتهم بضرورة مواصلة العمل على تطوير أنفسهم بهدف الارتقاء بهذا الفن، وعدم اعتبار المسابقة محطتهم الأخيرة، وإنما نقطة انطلاق جديدة نحو العالمية. وفي الوقت ذاته، شهد الحفل تفاعلاً جماهيرياً مع الأناشيد التي أضفت أجواءً جميلة على الحفل.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، الذي توج الفائزين، أن إمارة الشارقة، ومن خلال هذا البرنامج، إنما تؤكد بقاءها الدائم خلف أي جهد من شأنه دعم الفن الهادف. وقال: «لم يكن لمنشد الشارقة أن يحقق كل هذا النجاح، لولا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي لطالما وجهنا لتوفير كل السبل التي تضمن نجاح البرنامج، لاسيما أنه بات يحظى بجماهيرية عالية، على مستوى العالم أجمع». وأضاف «استطاع برنامج (منشد الشارقة) أن يتحول إلى أكاديمية إنشادية، تستقطب محبي الفن الهادف من كل أنحاء المنطقة العربية والعالم، وبلا شك تميزه يأتي من خلال تفرده في هذا المجال، حيث لا توجد هناك أي مدينة أو دولة في العالم، قد سبق لها أن مضت في هذا الاتجاه، ما يعكس فرادة توجهات مؤسسة الشارقة للإعلام».

وحصل الفائز بالمركز الأول، إلى جانب اللقب، على جائزة قدرها 150 ألف درهم وسيارة، فيما نال صاحب المركز الثاني جائزة مالية 100 ألف درهم، وحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية 75 ألف درهم.