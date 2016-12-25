التشكيل المصري يفقد جميل شفيق

نعت وزارة الثقافة المصرية الفنان التشكيلي جميل شفيق، الذي توفي أول من أمسـ عن 78 عاماً في محافظة الأقصر، أثناء وجوده في ملتقى الأقصر الدولي للتصوير.

وقال وزير الثقافة المصري، حلمي النمنم، إن «الساحة الفنية فقدت فناناً قديراً أثرى الساحة التشكيلية بمعارضه الفنية، كما أثرى العمل الصحافي برسوماته وأعماله الإبداعية». وأضاف أن «ملتقى الأقصر الدولي للتصوير قرر إلغاء الأجواء الاحتفالية للملتقى حداداً على وفاة شفيق، إذ ستوزع جوائز الملتقى دون احتفالات». وبدأت الدورة التاسعة من الملتقى في 14 الجاري، بمشاركة 15 فناناً من: المغرب والسعودية والأردن وسلطنة عُمان وأوكرانيا وإيطاليا وصربيا والبرازيل وجورجيا وروسيا والهند، إضافة إلى 10 فنانين مصريين.